SWR Lena Semmelroggen

Die Konzerte von Paul Carrack & der SWR Big Band gehören zu den schönsten Weihnachtskonzerten überhaupt. Seit Jahren genießen diese Abende Kultstatus in Deutschland und sind unverzichtbarer Bestandteil der Weihnachtszeit. Dieses Jahr gibt es auch in Ingelheim wieder ein swingendes Weihnachtskonzert.

Im Zentrum stehen Weihnachtsklassiker wie „Winter Wonderland“, „Sleigh Ride“ oder „White Christmas“, die Carrack auf seine ureigene Art singt. Mit im Repertoire sind auch Titel aus der TV-Produktion „Another side of Paul Carrack“ mit Songs von Ray Charles, Frank Sinatra, Nat King Cole und natürlich den großen Carrack-Hits wie „The living years“ oder „Over my shoulder“. Das alles ist perfekt mit der SWR Big Band in Szene gesetzt und mit musikalischen Akzenten von Paul Carrack an der Hammond-Orgel vollendet.