Die SWR Big Band wird 70 Jahre alt. Und zum großen Jubiläum wird im Fernsehen ordentlich gefeiert.

Grund zu Freude: Die SWR Big Band feiert am 1. April ihr 70 jähriges Bestehen. Die Musiker nahmen ihren Dienst erst am 2. April 1951, ein Montag, auf. Erwin Lehn war deshalb lange Zeit froh darüber, dass das Südfunk-Tanzorchester nicht für ein Aprilscherz gehalten wurde, aber der offizielle Tag der Gründung ist der 1. April. Das Jubiläumskonzert DAS Heimspiel mussten wir aus bekannten Gründen ins nächste Jahr verschieben, aber immerhin können wir vor dem Bildschirm etwas feiern. Am 27. März gibt es ab 23:35 Uhr eine zweistündige Jubiläumssendung im SWR Fernsehen mit Ausschnitten der Konzerten und Produktionen der vergangenen Jahre. Wer nicht auf das Fernsehen warten möchte: Hier schon einmal das Best-Of der letzten Jahrzehnte.