Shosholoza - der Sound Südafrikas

Datum: Freitag, 31. Mai 2019 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Schloss Hellenstein

89522 Heidenheim an der Brenz

Lageplan Tickets kaufen Mitwirkende: SWR Big Band

Ltg. Magnus Lindgren

Themba Mkhize

IComplete

Siya Makuzeni

Hlulani Hlangwani

Jürgen Schuld

Am 31. Mai scheint die afrikanische Sonne über Heidenheim und verwandelt die Opernfestspiele in eine musikalische Oase. Das Shosholoza Projekt versammelt einige der bekanntesten Songs aus Afrika – allerdings in einem neuen und gänzlich untypischen Big Band Gewand. Zelebriert wird Shosholoza von einem Großmeister afrikanischer Musik, Themba Mkhize aus Johannesburg. In seiner Musik findet sich nicht nur die Wärme Südafrikas, sie spiegelt auch tiefes Verständnis für Jazz und Musik im Ganzen.

Mitreißend zum Tanzen und Zuhören

„Vorwärts, mutig voran“ das bedeutet das Zuluwort Shosholoza. Mutig voran sollte es gehen nur wie? Begleitet wird Themba Mkhize nicht nur von der SWR Big Band. Das Großensemble wird verstärkt durch den charismatischen Gesang von Complete, dem derzeit besten A-Capella-Chor Südafrikas sowie den herzerfrischenden Sängerinnen Siya Makuzeni und Hlulani Hlangwani. Die Trommeln Afrikas bringt Percussionist Jürgen Schuld zum Sprechen. Vorwärts, mutig voran mit Sängern, Chören, Rhythmen und der SWR Big Band; das ist eine Safari quer durch Deutschland, ein Abenteuerurlaub durch Südafrika, ziemlich aufregend und sehr berührend - das ist Shosholoza.