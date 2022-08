SWR Big Band & Fola Dada I Kings of Swing

Mit Kings of Swing rollt die SWR Big Band seit mehreren Jahren den roten Teppich für die Großen der Swing-Ära aus - Louis Armstrong, Benny Goodman, Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie oder George Gershwin – Das alles im unvergleichlichen Sound der SWR Big Band!

Die SWR Big Band mit Fola Dada SWR SWR - Foto: Lena Semmelroggen

Datum: Sonntag, 9. Oktober 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Prinzregententheater

Prinzregentenplatz 12

81676 München

Lageplan 1. Kategorie: 54,00 Euro 2. Kategorie: 49,00 Euro 3. Kategorie: 46,00 Euro 4. Kategoire: 39,00 Euro Tickets kaufen Mitwirkende: SWR Big Band

Pierre Paquette

Fola Dada

Die großen der Swing-Ära und ihre Nachfolger – dafür steht seit Jahren das Kings of Swing- Programm der SWR Big Band mit ihrer charismatischen Sängerin Fola Dada. Drei CDs sind dadurch schon entstanden, die jüngste in der Hamburger Elbphilharmonie.

Das neue Programm spannt den Bogen von den 1930er zu den 1960er Jahre: Benny Goodman, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Count Basie, Billie Holiday, Nat King Cole, Judy Garland, Quincy Jones und noch mehr im unvergleichlichen Sound und mit dem unwiderstehlichen Swing der SWR Big Band. Vollständig wird der Abend mit der Deutschen Jazzpreisträgerin Fola Dada. Die Sängerin gewinnt mit ihrer Stimme und ihrem Charme sofort die Herzen des Publikums und führt uns mit Hits wie Have you met Miss Jones, My foolish heart oder The more I see you führt sie uns in die Zeit als Swing Lebensgefühl und Haltung zugleich war.

Bandleader Pierre Paquette erzählt noch die ein oder andere Story zum Schmunzeln und fertig ist das Beste, was Swing zu bieten hat. Freuen Sie sich auf dieses Konzert, bei dem die SWR Big Band ihrem Ruf als eine der besten Big Bands der Welt einmal mehr als gerecht wird.