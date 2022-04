Giovanni Costello & SWR Big Band – True Italian Stories

Frühjahrskonzert der Stadt Staufen 2022

Datum: Sonntag, 1. Mai 2022 Beginn: 17:00 Uhr

Einlass: 16:00 Uhr Ort: Belchenhalle

Krichelnweg 1

79219 Staufen

Mitwirkende: Giovanni Costello

SWR Big Band

Am Sonntag, 1. Mai wird die SWR Big Band mit dem italienischen Tenor Giovanni Costello, bekannt aus der ersten Staffel von "The Voice of Germany", zu Gast in Staufen sein. Das Programm "True Italien Storys" wird einen Hauch von Süditalien in den südlichen Breisgau holen. Es schafft mit Songs wie Paolo Contes' "Via con me" und Eros Ramazottis "Se bastasse una canzone" bis hin zu "Se non avessi te", der italienischen Version von Udo Jürgens' "Illusionen", eine perfekte Verbindung von italienischer Grandezza mit temperamentvollen und gelegentlich auch romantischen Big Band-Klängen.

Gemeinsam zaubern sie das echte italienische Lebensgefühl auf die Bühne. Natürlich gibt es ein paar ureigene italienische Songs obendrauf, die mit dem Sound der Big Band eine wunderbare Allianz eingehen.

In der Summe also eine Stimme, die nach warmer Schokolade klingt und eine der besten Big Bands der Welt – bei den True Italian Stories kann man schon mal weiche Knie bekommen.