Decebal Badila (Bass) ist seit 1997 Teil der SWR Big Band. Der vielfach ausgezeichnete Jazzmusiker ist auf den Bühnen und in den Studios der Welt zuhause. Mit Musikern wie Bob Mintzer und Eugen Cicero spielt er internationale Konzerte sowie auf Jazz-Festivals und tritt in eigenen TV-Shows auf. Mit den Solo-CDs "Nothing but Bass" und "Archibald’s Dance" schuf er Meilensteine in der Entwicklung der elektrischen Bassgitarre und etablierte sich als einer der führenden Meister auf seinem Instrument.

SWR SWR - Foto: Lena Semmelroggen