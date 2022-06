per Mail teilen

Datum: Freitag, 15. Juni 2018 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Großer Saal

Bürgerhaus

Hauptstr. 122

79379 Müllheim

Bei den Konzerten "live@school" spielt die SWR Big Band unter der Leitung von Axel Kühn große Big Band Stücke und mehr. Jedes Jahr steht auch ein Charthit auf dem Programm und zeigt, wie aktuell Big Band sein kann. Daraus entsteht ein reizvoller Querschnitt durch die reichhaltige Geschichte grandioser Big Band Musik. Neben Klassikern sind es insbesondere die unbekannteren Perlen aus dem SWR-Schatzkästchen, die den besonderen Charme dieses Big Band Abends ausmachen. Die SWR Big Band spielt mit enormer Präzision und ungebremster Spielfreude und bietet alles, was das Herz begehrt. Live@school lässt den Puls höher schlagen und Ihre Füße wippen.

Seit dem Jahr 2010 existiert eine Kooperation der SWR Big Band mit der an das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport angeschlossenen Landesarbeitsgemeinschaft Jazz. Diese Kooperation beinhaltet jährlich drei Module: 4 Konzerte der SWR Big Band mit Schul Big Bands an deren Schulstandorten, denen jeweils mehrere Workshops mit Musikern der SWR Big Band vorgeschaltet werden. Wer einen kleineren Rahmen bevorzugt, kann die Möglichkeit nutzen, an Schulworkshops ohne Konzert teilzunehmen. Auch ein Einzelworkshop im SWR Funkstudio ist möglich, bei dem Stücke der Schul Big Band mitgeschnitten werden.