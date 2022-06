per Mail teilen

Datum: Donnerstag, 10. Januar 2019 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Hugo-Eckener-Saal

Graf-Zeppelin-Haus

Olgastr. 20

88045 Friedrichshafen

Programm: Die Jubiläums-Tour

10 Jahre SWR Big Band & Götz Alsmann

Besser kann das Jahr nicht starten - Götz Alsmann und die SWR Big Band garantieren vergnügliche Unterhaltung und mitreißende Musik. Bereits zum zehnten Mal machen nun der König des deutschen Jazzschlagers und die SWR Big Band zu Jahresbeginn gemeinsam Musik. Und erneut ist es spannend, wie die musikalischen Schätze des deutschen Schlagerguts mit größter Passion arrangiert und im Rampenlicht elegant und zum Dahinschmelzen präsentiert werden.

Als Gast ist Ella Endlich dabei: Die sympathische Sängerin und ehemalige DSDS-Jurorin hat ihre Prinzessinnen-Schuhe abgelegt und singt herzerfrischend über die Liebe und das Leben - ganz im Sinne eines ihrer großen Vorbilder Caterina Valente. Ella Endlich reiht sich damit perfekt in die illustre Gästeliste der vergangenen Jahre ein, zu der Max Mutzke, Bill Ramsey, Helen Schneider, Pe Werner, Klaus Hoffmann, Placido Domingo Jr. oder auch Fola Dada und Caroline Kiesewetter gehören. Sicher dabei ist, dass dieser Abend herrlich gegen den Zeitgeist gebürstet ist – in diesem Sinne vortrefflich von der SWR Big Band serviert und vom Jazz-Echo-Preisträger und Trippel-Platin Sänger Prof. Dr. Götz Alsmann wortreich garniert.

Götz Alsmann und die SWR Big Band

Es war wie Liebe auf den ersten Blick bei der Begegnung zwischen dem Entertainer und der SWR Big Band. „Ich kann mir nicht helfen, da muss ich einfach immer grinsen“, sagt Alsmann. Das ist es auch, was diese Abende auszeichnet. Alle Beteiligten haben sicht- und hörbar Spaß miteinander, weshalb stehende Ovationen am Konzertende wie selbstverständlich dazugehören. Nach den umjubelten Konzerten im Jahr 2018 dürfen wir uns nun also auf ein Wiedersehen der Extraklasse mit Götz Alsmann und der SWR Big Band freuen!