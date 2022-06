Datum: Freitag, 23. November 2018 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Vaya Casa

Herrenstraße 5a

77876 Kappelrodeck

Lageplan Tickets kaufen Programm: Auftritt mit Überraschungsgast Mitwirkende: SWR Big Band

Ack van Rooyen

Jakob Manz

Überraschungsgast

Die SWR Big Band

17 Musiker - ein Sound. Und der überzeugt. Die SWR Big Band wurde bisher vier Mal für den Grammy nominiert - den wichtigsten Musikpreis der Welt. Eine große Ehre ebenfalls 2011 beim "Prêmio da Música Brasileira": Für einen der bedeutendsten Musikpreise Brasiliens ist die SWR Big Band als erste deutsche Band überhaupt vorgeschlagen worden. Bei so viel Ruhm lässt sich ganz bescheiden sagen: Die SWR Big Band ist eine der besten Big Bands der Welt.

Jazz-Legende trifft auf Nachwuchstalent

In Kappelrodeck tritt die SWR Big Band gemeinsam mit Ack van Rooyen auf. Der Trompeter, Flügelhornist und Komponist verfügt über eine ebenso langjährige wie breitgefächerte Erfahrung als Live-Instrumentalist und Studiomusiker.Schon als Teenager schloss er sein Studium am Haager Musikkonservatorium mit "cum laude" ab, ohne Umschweife folgte eine Verpflichtung beim Symphonieorchester von Arnhem. Jahre der Begegnungen mit führenden europäischen Jazzmusikern in Big Bands und kleineren Gruppen folgten, in Deutschland gehörte van Rooyen unter anderem zu den Gründungsmitgliedern des SDR Orchesters.

Ebenfalls auf der Bühne des Vaya Casa: Altsaxophonist und Ausnahmetalent Jakob Manz. Bereits mehrfach gewann er den ersten Preis bei "Jugend jazzt" und "Jugend musiziert", seit Oktober 2016 ist Manz Jungstudent für Jazz-Saxophon an der Musikhochschule Stuttgart. Neben der SWR Big Band, Ack van Rooyen und Jakob Manz dürfen Sie sich auf einen weiteren Überraschungsgast freuen, der erst am Abend selbst bekannt gegeben wird.