Heimattage Baden-Württemberg 2023 mit der SWR Big Band & Max Mutzke

Die Heimattage Baden-Württemberg gehören fest zum Jahreskalender – dieses Mal findet das Event vom 05. bis 07. Mai 2023 in Biberach statt. Mit dabei ist die SWR Big Band mit Max Mutzke am 06. Mai und die SWR1 Band am 07. Mai.

Pressestelle Heimattage Baden-Württemberg Datum: Freitag, 5. Mai 2023 - Sonntag, 7. Mai 2023 Beginn: 10:00 Uhr

Ort: Biberach Innenstadt

Gigelberg - SWR Bühne

88400 Biberach an der Riß

Eintritt: frei Mehr Infos Mitwirkende: Max Mutzke

SWR Big Band

Vom 05. - 07. Mai 2023 ist es endlich so weit: Biberach lädt zum offiziellen Auftakt der Heimattage ein und wird zur Bühne für das moderne Baden- Württemberg. Musik, Genuss und Unterhaltung für alle Generationen – rund um den traditionellen Biberacher Musikfrühling lädt ein buntes Stadtfest in der gesamten Innenstadt ganztägig zum Besuch ein. Im Rahmen einer zweitägigen Gewerbeschau- und Leistungsschau präsentieren sich zudem Aussteller aus Wirtschaft, Kultur, Freizeit und Tourismus und demonstrieren eindrucksvoll die Vielfalt und Leistungsstärke unserer Region. Für einen standesgemäßen Abschluss sorgen am Samstagabend, den 06.Mai, die SWR Big Band & Max Mutzke auf der großen SWR-Bühne auf dem Gigelberg. Freuen Sie sich auf einen grandiosen Abend, bei dem Mutzkes Hits und die besten Soul & Pop-Klassiker erklingen.

Am 07. Mai ist die SWR1 Band mit den größten Hits aller Zeiten zu hören. Der Eintritt ist frei.