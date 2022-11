per Mail teilen

Mit Kings of Swing rollt die SWR Big Band seit mehreren Jahren den roten Teppich für die Großen der Swing-Ära aus - Louis Armstrong, Benny Goodman, Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie oder George Gershwin – Das alles im unvergleichlichen Sound der SWR Big Band!

Foto: Lena Semmelroggen

Datum: Sonntag, 12. Februar 2023 Beginn: 11:00 Uhr

Einlass: 10:30 Uhr Ort: Elbphilharmonie

Platz der Deutschen Einheit 1

20457 Hamburg

Lageplan Preiskategorie 1: 58,00 Euro Preiskategorie 2: 55,00 Euro Preiskategorie 3: 51,00 Euro Preiskategorie 4: 48,00 Euro Preiskategorie 5: 39,00 Euro Tickets Programm: Kings of Swing Mitwirkende: SWR Big Band

Die SWR Big Band ist eine der Adressen für die Musik der goldenen Swing-Ära. Die Zuschauer erwartet ein hinreißender Swing-Abend mit Musik und Hits von Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Benny Goodman, Peggy Lee, Frank Sinatra, Glenn Miller, Dinah Washington, Duke Ellington, Count Basie oder Robbie Williams. Das neue Programm spannt so den Bogen von den 1930ern zu den 1960er Jahren bis hin ins Jahr 2000.

Die Leitung des Programms übernimmt Pierre Paquette, der zwischendurch noch die ein oder andere Story zum Schmunzeln erzählt. Freuen Sie sich auf dieses Konzert, bei dem die SWR Big Band ihrem Ruf als eine der besten Big Bands der Welt wieder einmal mehr als gerecht wird. Das Programm »Kings of Swing« wurde in den letzten Jahren in der Elbphilharmonie schon stürmisch gefeiert.