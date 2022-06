The Swinging Christmas Show

Datum: Sonntag, 16. Dezember 2018 Beginn: 18:30 Uhr

Ort: Playhouse Theatre

Northumberland Avenue WC2N

5DE London

Programm: Paul Carrack & SWR Big Band und Strings

Foto: René van der Voorden

Nach den umjubelten Shows 2017 kommt nun die Neuauflage der Konzerte von Paul Carrack & der SWR Big Band. Seit Jahren genießen diese Abende in Stuttgart Kultstatus und sind unverzichtbarer Bestandteil, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Nun tritt das Ensemble aus 30 Musikern erstmals in Paul Carrack's Heimatland Großbritannien auf. Wenn Weihnachtsklassiker wie "White Christmas" oder "Winter wonderland" im Big Band-Gewand interpretiert und zusätzlich von den hervorragenden Big Band Strings veredelt werden, spätestens dann "schneit" es Playhouse Theatre in London. Und damit nicht genug - ergänzt wird dieser winterliche Rahmen mit Instrumentalklassikern wie "Sleigh ride" und natürlich den großen Carrack-Hits wie "The living years" oder "Over my shoulder".

