Aalener Jazzfest – Mornin' Mr. Al Jarreau!

Datum: Freitag, 9. November 2018 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Stadthalle

Berliner Platz 1

73430 Aalen

Mit Ola Onabulé und Magnus Lindgren

Die SWR Big Band

17 Musiker - ein Sound. Und der überzeugt. Die SWR Big Band wurde bisher vier Mal für den Grammy nominiert - den wichtigsten Musikpreis der Welt. Eine große Ehre ebenfalls 2011 beim "Prêmio da Música Brasileira": Für einen der bedeutendsten Musikpreise Brasiliens ist die SWR Big Band als erste deutsche Band überhaupt vorgeschlagen worden. Bei so viel Ruhm lässt sich ganz bescheiden sagen: Die SWR Big Band ist eine der besten Big Bands der Welt.

Al Jarreau Tribute mit Ola Onabulé

Mit "Mornin' Mr. Al Jarreau" verneigt sich die Band unter der Leitung von Magnus Lindgren vor dem legendären Sänger und Songschreiber. Auf der Setlist finden sich Jarreau-Hits wie "Mornin'", " Boogie down" und "We're in this love together" genauso wie Titel aus seinem eher jazzigeren Repertoire wie "Spain" oder "Mas que nada". Als Gast ist der britische Jazz- und Soulsänger Ola Onabulé dabei, der schon bei diversen Auftritten mit der SWR Big Band überzeugte.