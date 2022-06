Kings of Swing and Queens of Soul

per Mail teilen

Datum: Freitag, 8. September 2017 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr Ort: Festhalle

66482 Zweibrücken

Lageplan

Herzogstraße 1

66482 Zweibrücken

06332/871 451 + 471

kultur@zweibruecken.de



SWR SWR - Lena Semmelroggen

Exklusiv für das Festival Euroclassic rollt die SWR Big Band gleich für zwei Musik-Epochen den roten Teppich aus. Der erste Teil des Abends gehört der Swing-Ära mit der Musik von Louis Armstrong, Benny Goodman, Duke Ellington, Count Basie oder George Gershwin. Die SWR Big Band spielt das Beste, was Swing zu bieten hat. Insbesondere auch, wenn Sängerin Fola Dada ins Geschehen eingreift und Songs der legendären Ella Fitzgerald zum Besten gibt, die in 2017 ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte.

Eine musikalische Zeitreise

War es vorher der Swing so steht im zweiten Teil des Abends der Groove im Mittelpunkt. Mit den Queens of Soul wandeln sich Fola Dada und die SWR Big Band zu einer enorm druckvollen Soulformation. Songs von Amy Winehouse, Beyoncé, Incognito, Angie Stone oder Randy Crawford belegen, was Big Band heute kann und wie sich zeitgemäßer Sound anhört und anfühlt. Alles auf den Punkt von der SWR Big Band serviert, einer der weltweit besten Big Bands überhaupt, die schon vier Mal für den Grammy nominiert war. Nur wenige Bands beherrschen diese Art Stilwechsel perfekt, nämlich unwiderstehlich zu swingen und dann wieder knallhart zu grooven. Fola Dada ist eine der besten deutschen Jazz und Soul-Sängerinnen und die Idealbesetzung für dieses einzigartige Projekt bei den Euroclassic 2017.