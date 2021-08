per Mail teilen

Kleiner exklusiver Einblick in das LaLiLu-Konzert in Karlsruhe. Zusammen mit Nils Landgren (Piano), Magnus Lindgren (Saxofon) und Jan Lundgren (Posaune) gab die SWR Big Band deutsche und schwedische Kinder- und Schlaflieder mal in ganz anderer Form zum Besten!