Am 01. April spielte die SWR Big Band ihr Heimspiel on tour erstmals in der Alten Lokhalle Mainz. Mit dabei war der britische Arrangeur und Komponist Callum Au, der als Musical Director die Band geleitet hat. Überraschungsgast war der Singer-Songwriter Michael Kaeshammer aus Kanada.

