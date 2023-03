BigBandBoot Camp

Im Rahmen des BigBandBoot Camps werden in der Akademie Staufen bei Freiburg sowohl bekannte, als auch neue Songs einstudiert. Zu den Workshop-Themen gehören die Einführung in die Improvisation, aber auch die Improvisation für Fortgeschrittene.



Das BBBC hat vom 27.01. bis 29.01.23 in Kooperation mit der Musikhochschule Freiburg, dem Bund Deutscher Blasmusikverbände und der SWR Big Band stattgefunden.

