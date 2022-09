Das live@school-Projekt richtet sich an motivierte und engagierte Nachwuchs-Bigbands. Es findet seit 2010 in Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft Jazz BW und RP statt, die an das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport angeschlossen ist. Bei live@school handelt es sich nicht um reine Elitenförderung, Bewerbungen von Schul-Bigbands aller Spielniveaus sind willkommen.

Ihr wollt mit Musikern der SWR Big Band jammen? Folgende Möglichkeiten der Kooperation bietet live@school: Studioworkshop Unter professionellen Bedingungen nimmt Eure Schul-Bigband Musiktitel im SWR-Tonstudio auf. Mit dabei ein Musiker der SWR Big Band, der Euch unterstützt und coacht. Angedacht sind Termine im Februar 2023, Änderungen vorbehalten. Zeitaufwand vor Ort ca. drei Stunden. Einzelworkshop Ein Musiker der SWR Big Band kommt zu Euch an die Schule und leitet dort einen Workshop. Ob das Coaching für die ganze Big Band oder nur für bestimmte Sections erfolgen soll, entscheidet Ihr. Zeitaufwand vor Ort ca. drei Stunden. Gemeinsames Konzert Nach drei Einzelworkshops zur Vorbereitung findet ein gemeinsames Konzert statt. Im ersten Set könnt Ihr dem Publikum dann zeigen, was Ihr gelernt habt. Im Anschluss tritt die SWR Big Band selbst live@school auf, unter der musikalischen Leitung von Axel Kühn. Mehr Informationen zum Download Informationen live@school Bewerbungsverfahren für alle Angebote Falls ihr noch offene Fragen zum Projekt habt, könnt ihr euch jederzeit per Mail bei Nadja Bader melden. Wenn Ihr beim Projekt live@school 2023 mitmachen wollt, dann bewerbt Euch bis einschließlich Freitag, den 09. Dezember, über das untenstehende Formular. Mit einem * markierte Felder müssen ausgefüllt werden. Art des Workshops * Studioworkshop Einzelworkshop Gemeinsames Konzert Name der Schule * Straße und Hausnummer * PLZ und Ort * Name der Schul-Big Band * Bandleader * E-Mail * Telefon Besetzung * Ihre Nachricht Kontaktaufnahme * Ich möchte weitere Angeboten zur Nachwuchsförderung erhalten Ich möchte nach Abschluss der Bewerbungsphase nicht mehr kontaktiert werden Sicherheitsabfrage: Wie heißt Johannes Gutenberg mit Vornamen? * Sicherheitsfrage E-Mail Bestätigung Abschicken