Ein Mix aus Süditalien, einem Glas Wein und dem Swing der SWR Big Band. Eine perfekte Verbindung italienischer Grandezza und Leichtigkeit mit temperamentvollen und auch romantischen Bigband-Klängen.

Die SWR Big Band und Giovanni Costello arbeiten bereits seit 2013 zusammen. Neben Konzerten und TV-Auftritten war Costello unter anderem Gast bei der jährlichen Götz Alsmann-Tournee der SWR Big Band. Zuvor war Costello insbesondere durch die erste Staffel von The Voice of Germany einem breiten Publikum bekannt geworden, als er bis ins Halbfinale vordrang.

Mit dem Album transportiert der Crooner das italienische Lebensgefühl und erzählt gleichzeitig seine eigenen Geschichten in seinen eigenen Songs. Aber auch Paolo Contes "Via con me" findet sich auf "True ltalian Stories", ebenso wie Eros Ramazottis "Se bastasse una canzone" oder "Se non avessi te", der italienische Version von Udo Jürgens' "Illusionen'".

True Italian Storys – auf Spotify

Für alle Freunde der CD ist das Album natürlich auch noch im Handel erhältlich.