Die Themen

In Gedenken an Bill Ramsey | Neue Single: Außer Betrieb | Big Band Tour: Queens of Soul | Neues Album mit Magnus Lindgren: Transitions



Außerdem:

Hätten Sie's gewusst? | Links & Mehr

Noch immer hallt bei uns die traurige Nachricht nach: Bill Ramsey ist verstorben. Bereits letzten Freitag starb der großartige Sänger im Alter von 90 Jahren. Wir denken gerne zurück an die Zusammenarbeit mit Ramsey, damals noch als SDR Big Band.



Erst kürzlich sind wir, im Rahmen einer Sendungsvorbereitung, die gemeinsamen Titel durchgegangen. Wir denken ganz besonders an ihn und drehen seine Musik laut auf.

Endlich ist sie raus: Außer Betrieb, mit der SWR Big Band und den "SWR Allstars".



Dieser Song ist ein Signal an alle Menschen in der Kultur- und Veranstaltungsbranche. Auch wenn gerade alles stillsteht, hoffen und warten wir auf den Tag, an dem wir uns wieder treffen und besondere Momente gemeinsam erleben können.





"Außer Betrieb" ist eine Neuauflage des Wolle Kriwanek Klassikers. Gemeinsam haben die SWR Big Band und Gregor Meyle mit Hartmut Engler von PUR, Peter Freudenthaler von Fools Garden, Cassandra Steen, Giovanni Zarrella und Dieter Thomas Kuhn eine Coverversion des Songs aufgenommen.

Die Big Band wird wieder royal. Die SWR Big Band tourt mit den berühmte Queens of Soul. Das ist dann nicht irgendein Soulprogramm. Die Königinnen und ihre Hits stehen im Mittelpunkt. Aretha Franklin, Diana Ross, Natalie Cole, Nina Simone, Chaka Khan oder Beyoncé, das Repertoire orientiert sich an Hits, die Frauen gesungen haben. Ein sehr emotionaler Abend mit zu Herzen gehenden Balladen und in die Beine gehenden Grooves auf internationalem Niveau. Soulklassiker wie Natural Woman gehören genauso dazu wie Brit-Soul von Incognito oder jazzigen Varianten von Snarky Puppy.



Die lokalen Farben hält die Stuttgarter Soul-Königin Fola Dada hoch, die seit mehreren Jahren mit der SWR Big Band tourt und CDs veröffentlicht. Aus New York stammt die umwerfende Onita Boone, die schon mit Whitney Houston, Patti LaBelle oder Elton John tourte und 2011 in der TV Casting Show „The winner is“ den Publikumspreis in Höhe von 1 Million Euro gewann. Aus Stockholm kommt mit Ida Sand eine der profiliertesten Jazz- und Soul-Sängerinnen Skandinaviens. Die 2018 mit ihrem Album "My Soul Kitchen“ gezeigt hat, dass sie alle Zutaten des Soul perfekt beherrscht.



Am Donnerstag, den 29.07., starten wir in wunderbaren Heidenheimer Brenzpark. Am Freitag darauf, am 30.07., geht es auf die Festung Ehrenbreitstein in Koblenz unter dem Titel „Ladys of Soul“.

TRANSITIONS. So heißt unser neustes Album, das vorerst nur digital zu genießen ist.



Im Mittelpunkt steht unser "Artist in Residence“ Magnus Lindgren und seine Musik. Zusammen mit dem kräftigen Sound der SWR Big Band entsteht ein ganz besonderes souliges Album, mit speziellem Blick auf den legendären Jazz-Flötisten Herbie Mann. On Top gibt es weitere Songs von Duke Ellington, Snarky Puppy und Billy Cobham in Arrangements von Alexander Bühl, Torsten Maaß und Guido Jöris.

Der Titel „Transitions“ kommt von den kleinen musikalischen Einlagen und Improvisationen der Band (sogenannte „Transitions“), welche die Songs miteinander verbinden. Das ist das, was man im Radio landläufig Jingles nennt.

Niemand weiß so wirklich, woher das Wort "Jazz" kommt. Obwohl dieser Genrebegriff aus der Musik nicht mehr wegzudenken ist, entstand das Wort als Slang-Begriff aus der Umgangssprache. Da es sich hierbei um einen meist mündlich verwendeten Begriff handelte, wurde es zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch "Jas", "Jass", "Jaz" oder "Jasz" geschrieben.



Eine gängige Theorie verordnet den Begriff im US-Amerikanischen Baseball, wo es mutmaßlich im Sinne für den Kampfgeist verwendet wurde. Eine andere Theorie sieht den Ursprung bei lokalen Dialekten in Afrika, wo ähnlich klingende Begriffe in sexuellen Kontexten verwendet wurden.



Ein neuer Beitrag aus unserer Rubrik "unnützes Jazzwissen".

