Aus der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Paul Carrack und der SWR Big Band entstanden im letzten Jahr neue Songs, die nun als neues Album erscheinen. "Another Side of Paul Carrack" bietet eine Bandbreite an Klängen aus der Swing-Geschichte, die gemeinsam neu interpretiert wurden. Im Konkreten mit dabei sind Klassiker, wie "At Last", populäre Stücke von Ray Charles und Nick Lowe, sowie eigene Stücke aus der Feder Carracks. Die neuen Interpretationen erhalten durch Carracks markante Stimme in Kombination mit dem Spiel der SWR Big Band einen außergewöhnlichen Sound.

Another Side of Paul Carrack – Spotify

Natürlich gibt es das Album neben der digitalen Version für Freunde der analogen Musikträger auch auf CD. Reinhören lohnt sich in jedem Fall. Und der ein oder andere wird von den neuen Interpretationen mit Sicherheit überrascht werden und gebannt zu hören.

Another Side of Paul Carrack – CD