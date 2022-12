Aufzeichnung vom 28.1.2014 aus dem Fernsehstudio des SWR in Stuttgart.

Die SWR Big Band präsentiert mit dem britischen-nigerianischen Sänger Ola Onabulé verschiedene Jazz- und Soulhits, darunter "Every Prey", "Let Love Alone" und "Be A Man". Viel Spaß zum Anschauen!