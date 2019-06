Erwin Lehn zum 100. Geburtstag

Was haben Udo Jürgens und Miles Davis gemeinsam? Beide haben mit Erwin Lehn Musik gemacht. Das "Südfunk-Tanzorchester" gründete der geborene Pfälzer 1951 und leitete es über 40 Jahre selbst. Erwin Lehn kann mit Fug und Recht als Vater der heutigen SWR Big Band bezeichnet werden. Mit einem Blick ins Fotoalbum erinnern wir an eine vielseitige Legende des deutschen Swings, die am 8. Juni 100 geworden wäre.