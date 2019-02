per Mail teilen

Datum: Freitag, 8. Februar 2019 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Das K

Stuttgarter Straße 65

70806 Kornwestheim

Programm: Mit Herrn Hämmerle und Fola Dada Mitwirkende: SWR Big Band

Fola Dada

Bernd Kohlhepp alias Herr Hämmerle

Fola Dada und Herr Hämmerle SWR SWR -

Wenn Herr Hämmerle mit Fola Dada auf die SWR Big Band trefft, ist die künstlerische Eruption programmiert. Die 17-Mann-Formation gehört zu den besten Big Bands der Welt. Der Frontmann gehört zu den besten süddeutschen Entertainern der Welt. Und Fola Dada ist eine entzückende Gesangsdiva und gehört zum Besten was das Land zu bieten hat.

Zusammen aber sind sie ein einmaliges, großartiges, musikalisch-komödiantisches Highlight und präsentiert die ganze Welt auf Schwäbisch, denn in keiner Sprache und keinem Dialekt lassen sich große Gefühle besser ausdrücken, als auf schwäbisch. Michael Jackson, Marilyn Monroe, James Brown und viele andere – hier hören Sie die Klassiker aus Swing, Soul und Pop in ihrer schwäbischen Urform serviert im herrlich satten Schmelz der SWR Big Band. Ob allerdings die Hoffnungen des Herrn Hämmerle wahr werden kann, die wunderbare Fola Dada auch über den Moment hinaus für sich zu interessieren, das erfahren sie nur bei diesem Abend mit Swinging Comedy auf höchstem Niveau. Ein Abend in Breitwand- und Hochglanzformat!