Sechs junge Sängerinnen und Sänger im freundschaftlichen Wettstreit um den Emmerich-Smola-Förderpreis: 2021 muss der Wettbewerb leider ausfallen. Für alle Stimmliebhaber*innen gibt es hier aber ein Best of der Jahre 2011 bis 2017. Es spielt die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern.

Vorhang auf für

Sheva Tehoval, Sopran

"Nun eilt herbei Witz, heit're Laune..." (Nicolai: Die lustigen Weiber von Windsor)

Valentina Stadler, Mezzosopran

"In quali eccessi, o Numi…" (Mozart: Don Giovanni)

Lukhanyo Moyake, Tenor

"Je suis seul... Ah fuyez..." (Massenet: Manon)

Sumi Hwang, Sopran

"Sì, mi chiamano Mimì..." (Puccini: La Bohème)

Dorottya Láng, Mezzosopran

"Se Romeo t'uccise un figlio..." (Bellini: I Capuleti e i Montecchi)

Björn Bürger, Bariton

"Largo al factotum..." (Rossini: Il Barbiere di Siviglia)

Chiara Skerath, Sopran

"Wohl denn! Gefasst ist der Entschluss..." (Nicolai: Die lustigen Weiber von Windsor)

Derek Welton, Bariton

"Die Frist ist um..." (Wagner: Der fliegende Holländer)

Pretty Ende, Sopran

"Come per me sereno..." (Bellini: La Sonnambula)

Agnieszka Adamczak, Sopran

"Adieu, notre petite table..." (Massenet: Manon)

Dirigenten

Enrico Delamboye

Lorenzo Coladonato

David Giménez Carreras

Guillermo García Calvo

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Aus der Jugendstil-Festhalle in Landau in der Pfalz