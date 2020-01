Tae Hwan Yun, SWR Junge Opernstars 2020 SWR Greenbee

Tae Hwan Yun wurde 1990 in Südkorea geboren und schloss seine Ausbildung an der University of Suwan Hwasung 2014 mit dem Bachelor ab. Ein Masterstudium führte ihn an die Musikhochschule Mannheim in die Klasse von Katharina Dau. Derzeit studiert er bei Stefanie Krahnenfeld. 2017 gewann er den Förderpreis des Richard-Strauss-Wettbewerbs München und war Finalist des Johannes Brahms Wettbewerbs in Pörtschach am Wörther See. 2018 sang er im Finale des "Concorso di Canto Lirico" in Ravello. Im selben Jahr erhielt er den 3. Preis beim "Concorso Lirico Giulio Fregosi" in Voghera. Beim "Gesangswettbewerb Immling" im Chiemgau wurde er 2019 mit dem 3. Preis und dem Liedpreis ausgezeichnet und gewann beim Helmut Deutsch Liedwettbewerb den 3. Preis sowie den Publikumspreis. In seiner Heimat sang Tae Hwan Yun den Nemorino in Donizettis "L'elisir d'amore", in Neustadt und Mannheim den Ferrando in Mozarts "Così fan tutte" sowie den Erzähler in Brittens "The Rape of Lucretia". Im Opernstudio des Pfalztheater Kaiserslautern wirkte er als Harlekin/Soldat in Ullmanns "Der Kaiser von Atlantis" mit. In der laufenden Spielzeit ist er dort als Gastone in Verdis "La Traviata" und als Iskra in Tschaikowskys "Mazeppa" zu erleben.