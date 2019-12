Werke von Johann Sebastian Bach, Camille Saint-Saëns und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Noa Wildschut (Violine), Deutsche Radio Philharmonie, Dirigentin: Anja Bihlmaier. Livestream aus der Fruchthalle Kaiserslautern hier ab 20 Uhr.

Freitag, 6. Dezember 2019 | 20 Uhr

Fruchthalle Kaiserslautern

Konzerteinführung mit mit Dr. Burkhard Egdorf: 19.15 Uhr

Sendetermin im Radio: Direktübertragung auf SR 2 KulturRadio

Noa Wildschut ist die Solistin im dritten Violinkonzert von Camille Saint Saens. Marco Borggreve

Programm

Johann Sebastian Bach

Brandenburgisches Konzert Nr. 2 F-Dur BWV 1047

Camille Saint-Saëns

Violinkonzert Nr. 3 h-Moll op. 61

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 11

Interpreten

Noa Wildschut, Violine

Laura Vukobratović, Trompete

Stefan Temmingh, Blockflöte

Veit Stolzenberger, Oboe

Margarete Adorf, Violine

Deutsche Radio Philharmonie

Dirigentin: Anja Bihlmaier

Anja Bihlmaier dirigiert die Deutsche Radio Philharmonie Nikolaj Lund

Opern und Ballette, nicht Sinfonien und Solokonzerte waren im ausgehenden 19. Jahrhundert an der Tagesordnung in Paris. Nach der französischen Niederlage 1870/71 verschmähte man eh die deutsche Musik. Das Denken des großen Klassizisten Camille Saint-Saëns aber war grenzüberschreitend: Er orientierte sich an Wagner und Liszt, liebte Schumann und Mendelssohn und setzte sich zeitlebens mit Johann Sebastian Bach auseinander. So hatte er mit seinen Sinfonien und Konzerten in Deutschland bald mehr Erfolg als in Frankreich. Andererseits gab er der französischen Musik einen Schub durch die Gründung der "Sociéte Nationale de Musique". Sein drittes Violinkonzert schrieb er 1880 für niemand anderen als Pablo de Sarasate, den damaligen Violin-Superstar. So wie Sarasate damals brilliert heute die junge niederländische Geigerin Noa Wildschut: "ein musikalisches Wunder, originell, spontan und immer frei" (Süddeutsche Zeitung). Anja Bihlmaier, die ihr Debüt bei der DRP im Dezember 2017 hatte, bettet das Virtuosenkonzert ein in das trompeten-festliche 2. Brandenburgische Konzert von Bach und einen Geniestreich des erst 15-jährigen Mendelssohn: seine schwungvolle erste Sinfonie.