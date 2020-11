Die EU ist attraktiv, doch Einreise- oder gar Aufenthaltsgenehmigungen sind für Menschen aus vielen Teilen der Welt schwer und vor allem nur umständlich zu bekommen. Ausländische Investoren mit Visa oder gar Pässen anzulocken – in Griechenland und Zypern wurde das lange praktiziert. Nach einem Enthüllungsbericht des Fernsehsenders Al Jazeera gab es in Zypern mehrere Rücktritte und den Stopp des Pässe-Kauf-Programms. Das Problem ist damit allerdings nicht beendet, denn ähnliche Programme gibt es auch in anderen Ländern. mehr...