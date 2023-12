Weihnachtsmärkte zwischen Kauflaune und Wetterpech

Die Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ziehen eine überwiegend positive Halbzeitbilanz. Allerdings leiden einige unter dem schlechten Wetter.

An den Wochenenden waren die Weihnachtsmärkte im Südwesten seit Eröffnung gut besucht. Die Besucherinnen und Besucher kommen nicht nur aus der jeweiligen Region, sondern reisen oftmals auch von weiter her oder aus dem Ausland an. Etwa Koblenz, Trier, Mannheim und Konstanz verzeichnen viele Touristinnen und Touristen unter den Besuchern. Insgesamt fällt die Zwischenbilanz der Weihnachtsmärkte positiv aus. Denn die Kauflaune der Menschen ist deutlich besser als erwartet. Trotzdem trübt das regnerische Wetter die Laune der Weihnachtsmarkt-Veranstalter.

Regenwetter hält Besucher zurück

Der Regen in den vergangenen Tagen hat vielen Menschen offenbar die Lust auf einen Bummel über den Weihnachtsmarkt vermiest. In Freiburg, Karlsruhe, Ludwigsburg, Mainz und Kaiserslautern verzeichneten die Weihnachtsmarktveranstalterinnen und Veranstalter weniger Besucher.

„Es ist alles im grünen Bereich, wir sind zufrieden“ – so fällt die Zwischenbilanz des Sprechers des Mainzer Weihnachtsmarktes aus. Allerdings habe man in den vergangenen Tagen etwas Pech mit dem Wetter gehabt, das merke man an den Besucherzahlen. Ebenso in Kaiserslautern: Wenn das Wetter gut sei, laufe es, sagte ein Sprecher dem SWR. Wenn es an den Haupttagen am Wochenende allerdings regne, sei das „doof“.

Meer von Regenschirmen: Koblenz trotzt dem Regen

In Koblenz haben sich die Besucherinnen und Besuchern offenbar weniger vom schlechten Wetter abschrecken lassen, an Regentagen sehe man gelegentlich ein „Meer von Regenschirmen“ zwischen den Ständen, heißt es vom Veranstalter. Tausende Touristinnen und Touristen kämen extra wegen des Marktes angereist.

Die Koblenzer Beschickerinnen und Beschicker seien bislang sehr zufrieden und viele hätten auch schon für das kommende Jahr wieder ihre Plätze reserviert. Auch in Landau und Trier zeigen sich die Veranstaltenden zufrieden: vor allem an den Wochenenden sind die Märkte dort gut besucht.

Keine generelle Zurückhaltung in Ludwigsburg und Heilbronn

Dabei handele es sich nicht um eine generelle Zurückhaltung, sondern das sei eindeutig dem Wetter geschuldet, so der Tenor der Veranstaltenden gegenüber dem SWR. Wenn das Wetter mitspiele, laufe es gut. „Wenn der Regen als Schnee runterkäme, hätten wir einen super Weihnachtsmarkt“, hieß es vom Veranstalter in Ludwigsburg.

Auch der Käthchen Weihnachtsmarkt in Heilbronn hat eine erste, positive Zwischenbilanz gezogen. Eine Umfrage unter den Beschickerinnen und Beschickern kam auf die Schulnote „Gut“ und auch eine Zählstelle am Weihnachtsmarkt belegt: Es kommen etwa genauso viele Besucherinnen und Besucher auf den Weihnachtsmarkt, wie in den Jahren zuvor.

Zwischenbilanz Weihachtsmärkte BW & RP Baden-Württemberg Stuttgart: Viele Besucher aus der Region, aber auch aus dem Ausland. Manche Händler melden Umsatzplus, nicht nur im Bereich Essen und Trinken, sondern auch beim Kunsthandwerk und Textilien. Besuchermenge an Wochenenden hervorragend. Veranstalter mehr als zufrieden. Mannheim: „Händler zeigen sich zur Halbzeit sehr zufrieden über kauffreudige Besucher." Viele Touristen aus USA, Frankreich, Schweiz und Italien und zunehmend auch aus Skandinavien kommen. Publikum ist kauffreudig und interessiert, positive Stimmung, viele sprechen sogar von einer Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr und sogar Corona. Ludwigsburg: Weniger Besucher wegen des Wetters, aber keine generelle Zurückhaltung. Ab Sonntag soll es besseres Wetter geben, hoffen auf einen tollen Weihnachtsmarktendspurt. Kauflaune: Händler berichten nicht davon, dass die Menschen weniger kaufen. Konstanz: Der Weihnachtsmarkt am See läuft trotz des sehr regnerischen Wetters sehr gut. Es kommen zahlreiche Besucher aus der Region und der nahen Schweiz aber auch der überregionale Reisebustourismus ist in diesem Jahr wieder stark vertreten. Die Besucherzahlen sind ähnlich wie im letzten Jahr. Freiburg: Bisher zufrieden. Allerdings rund 170.000 Besucher weniger wegen des Wetters. Damit fehlt es den für den Markt sehr wichtigen Kunsthandwerkern an Umsatz. Inflation hat spürbare Auswirkungen, allerdings nicht so gravierende wie das Wetter. Schwetzingen: Aussteller sind bisher sehr zufrieden, abgesehen von dem letzten verregneten Samstag. Die Kaufkraft und der Besucherandrang sind ebenfalls wieder sehr hoch in Schwetzingen, laut Ausstellern und persönlicher Beobachtung des Veranstalters. Ulm: Vor allem am Wochenende und am Abend sehr gut besucht. Touristen aus Italien sind zum Feiertag Mariä Empfängnis angereist. Karlsruhe: Insgesamt zufrieden, könnte aber besser laufen, vor allem wegen des Wetters. Hoffen jetzt auf besseres Wetter am Wochenende. Baden-Baden: Bisher sehr nass, trotzdem zufrieden. Ende der Woche besser, Feiertage meistens am stärksten. Letztes Jahr: Ersten 14 tage deutlich stärker, wegen "Weihnachtsmarkthunger". Kaufverhalten ein bisschen zurückhaltender.Viele Gäste aus den USA, Kanada, Mexiko. Umsätze bei Essen und Trinken wie immer, aber weniger Geschenke. Rheinland-Pfalz Mainz: Sprecher der Beschicker sagt: „Alles im grünen Bereich, die Händler sind zufrieden. Wenn das Wetter ok ist, passt alles. Hatten die letzten Tage ein bisschen Pech." Trier: Zufriedenstellende Bilanz: vor allem die Wochenenden sind gut besucht mit Touristengruppen aus aller Welt. Keine Veränderung beim Kaufverhalten, Preise beim Glühwein sind aber auch gleichgeblieben. Ausgezeichnet als schönster Weihnachtsmarkt Deutschlands, im Europaweiten Vergleich auf Platz 12. Landau: Trotz des widrigen Wetters sind die Beschicker des Thomas Nast Nikolausmarkts mit den Umsätzen zufrieden. Gehen von denselben Besucherzahlen wie in den vergangenen Jahren aus. Wochentage sind etwas schwächer, dafür die Wochenenden extrem gut besucht. Koblenz: Gäste nehmen eine weite Anfahrt auf sich. Zu den zehntausenden Besuchern kommen Tausende mit Bahn, Bus und Schiff, die gezielt den Weihnachtsmarkt ansteuern. Selbst wenn das Wetter schlechter ist, kommen die Besucher. Marktbeschicker beschreiben das Jahr 2023 bislang als großen Erfolg. Kaiserslautern: Bei gutem Wetter läuft es nach Plan, bei Regen schlechter. Preise Glühwein nicht angehoben, verdienen deshalb wahrscheinlich etwas weniger.

Kauflaune besser als erwartet

Die hohe Inflation scheint die Kauflaune der Besucherinnen und Besucher nicht zu dämpfen, so die Einschätzung der meisten Veranstaltenden. Viele Händlerinnen und Händler berichten sogar, sie hätten ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr gesteigert, etwa in Mannheim oder Stuttgart. Bei anderen Märkten wie Freiburg oder Baden-Baden hingegen sprechen die Veranstaltenden von einer leichten Zurückhaltung bei der Kauflaune. Für den Weihnachtsmarkt-Endspurt hoffen jetzt alle auf besseres Wetter und noch mehr Besucherinnen Besucher.