Vor zwei Jahren wurde die konzertierte Aktion Pflege von der Bundesregierung gestartet. Das Ziel: Die Lage in der Pflege verbessern. Ist das bisher gelungen? Die zuständigen Bundesminister Spahn, Heil und Ministerin Giffey sehen erste Erfolge. Sozialverbände drängen auf weitere Verbesserungen.

Mehr Stellen in Heimen und Kliniken, bessere Ausbildung und Entlohnung - so fassen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die Erfolge der konzertierten Aktion Pflege zusammen.

Spahn: Pflegekräften fehlt es weiter an Wertschätzung

Spahn sagte bei der Vorstellung des Zwischenberichts am Freitag in Berlin, dass man schon viel erreicht habe und entschlossen sei, den begonnenen Weg fortzusetzen. Er räumte aber ein, dass die Verbesserung der Personalsituation "ein langfristiger Prozess" sei.

Durch die Corona-Pandemie sei "eine schwierige und unzureichende Lage" in der Pflege weiter verschärft worden, erklärte Spahn. Viele Beschäftigten seien überlastet und ihnen fehle es an Wertschätzung und Zeit. Durch die seit vergangenem Jahr zur Verfügung stehenden zusätzlichen Mittel für mehr Personal seien bisher 3.600 Stellen besetzt worden, so Spahn. Möglich wären jedoch 13.000. Zudem habe die Pandemie für wenig Fortschritte beim Anwerben ausländischer Pflegekräfte gesorgt.

Kosten für Betroffene deckeln

Bei der Finanzierung der Pflege mahnte der Gesundheitsminister zudem eine Reform an, um die Kostenbelastung für Pflegebedürftige zu begrenzen.

Heil: Mindestlöhne im Pflegebereich steigen

Ein Weg zu mehr Personal ist sicherlich auch mit einer besseren Bezahlung zu erreichen. Hier seien erste Schritte gemacht worden, sagte Arbeitsminister Heil, und nannte als erste Erfolge differenzierte Mindestlöhne im Pflegebereich. Diese würden nun stufenweise steigen. Heil zeigte sich zudem hoffnungsvoll, dass inzwischen vorliegende Tarifeinigungen in einem allgemein gültigen Tarifvertrag münden könnten.

Giffey: Mehr Auszubildende in Pflegeberufen

Familienministerin Giffey hob die neue bereichsübergreifende generalistische Pflegeausbildung hervor. Seit es diese gebe, sei ein deutlicher Anstieg bei der Zahl der Auszubildenden zu verzeichnen. In diesem Schuljahr gebe es 57.000 Menschen, die in der Ausbildung seien, erklärte Giffey. Zudem sei für angehende Pflegekräfte auch der Weg über ein Studium mit mehr als 30 neuen Studiengängen erleichtert worden.

Verdi fordert weitere Verbesserungen bei der Ausbildung

Sozialverbände reagierten gemischt auf die Zwischenbilanz. Verdi verwies darauf, dass die Pflegekräfte bisher keine Verbesserung ihrer Situation empfinden. Die Ausbildungsbedingungen und Personalvorgaben müssten weiter verbessert werden.

Krankenschwester: Intensivstationen laufen voll und keinen interessiert es Dass sich nichts verbessert habe, bemängelt auch Lena Hillen. Sie ist Krankenschwester für Intensivmedizin aus Köln. Sie fordert mehr Respekt von Maskenverweigerern gegenüber ihrer „systemrelevanten Arbeit" und mehr Anerkennung der Politik. Der Beifall vom März scheine vergessen, am Ansehen der Pflegekräfte habe sich nichts geändert, sagte Hillen im SWR. Die Situation in der Intensivpflege sei im Moment "super angespannt", so Hillen, aber das interessiere offenbar niemanden. Die Intensivbetten seien voll, die Arbeit werde mehr, weil Fachkräfte fehlten, so dass sie befürchte, in ein paar Wochen eine Situation wie in Italien zu bekommen. Gerade deswegen könne sie auch ihre Arbeit nicht niederlegen und auf der Straße protestieren: "Wer versorgt dann die Leute?"

Caritas: In der Pflegebranche steigt der Druck im Kessel

Caritas-Präsident Peter Neher fordert eine leistungsfähige Pflegeversicherung und "eine vernünftige Deckelung der Eigenanteile". In der Pflegebranche steige der Druck im Kessel, so Neher. Die Diakonie drängt auf eine stärkere Berücksichtigung der häuslichen Pflege bei Reformbemühungen. Die Arbeiterwohlfahrt warnte, dass der Personalbedarf in der Pflege aus Sorge vor möglichen Kosten nicht künstlich heruntergerechnet werden dürfe.

Die konzertierte Aktion Pflege war im Sommer 2018 ins Leben gerufen worden, um die Lage im Pflegesektor zu verbessern. Beteiligt sind an der Initiative neben der Bundesregierung auch die Länder, Pflegeverbände, Kranken- und Pflegekassen, Verbände der Betroffenen und die Bundesagentur für Arbeit.