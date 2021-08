Claus Weselskys Lokführer-Gewerkschaft prangert unverhältnismäßig hohe Vorstandsgehälter an und zeigt dem Land mal wieder, was ein Streik ist. SWR Kolumnist Martin Rupps gefällt beides.

Seit der Nacht zum Montag fluchen wieder unzählige Menschen in Deutschland über Claus Weselsky, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokführer, weil er das zweite Mal in diesem Jahr zum Streik aufruft. Klar, in einer wirtschaftlich ruinösen Pandemie und zur Hauptreisezeit fällt das Verständnis für Streiks bei der Bahn schwerer als sonst. Trotzdem ist Claus Weselsky für mich kein Tarif-Rambo, sondern ein Kämpfer in der Sache, der geschickt zwei Achillesfersen dieser Republik tritt.

Laut SWR Kolumnist Martin Rupps verfährt die Bahn-Führung mit ihren Beschäftigten nicht gerade großzügig. SWR SWR/Kristina Schäfer

Claus Weselsky prangert mit dem Streik die unverhältnismäßig hohen Gehälter in deutschen Vorständen an. Auch in der Pandemie bekamen die Bahn-Führungskräfte zum festen Gehalt dicke Boni obendrauf. Boni sollen eigentlich eine gute bis sehr gute Bilanz belohnen. Seit Beginn der Pandemie ist sie katastrophal. Mit ihren Beschäftigten verfährt die Bahn-Führung dagegen weniger großzügig. Lokführer sollen nicht einmal einen Ausgleich für die Inflationsrate erhalten.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Weiter hinterfragt der GDL-Chef die Zahnlosigkeit, mit der mittlerweile Tarifkonflikte hierzulande ausgetragen werden. Die üblich gewordenen Frühjahrsrituale der Gewerkschaften Verdi und IG Metall, die ein paar Arbeitsniederlegungen organisieren wie Zeltfeste, ließen die einst üblichen Mittel und Ziele eines Streiks völlig vergessen. Der Streik muss ziemlich weh tun, sonst bewirkt er nichts. Claus Weselsky setzt noch auf den Druck der Straße, während die Großgewerkschaftler lieber das Bühnenstück "theatralische Nachtsitzung mit Arbeitgebern und Phrasen-Pressekonferenz am Morgen" aufführen. Eine solche Pressekonferenz dürfte Claus Weselsky demnächst auch geben, aber nach einem Arbeitskampf, der diesen Namen tatsächlich verdient.

Über so viel Streikbereitschaft schreien die Deutschen, das verwöhnte Volk, natürlich laut auf. Sollen sich doch die Lokführer nicht so haben - ich will pünktlich in den Urlaub!