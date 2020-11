per Mail teilen

Nach zwei Wochen Corona-Einschränkungen berät sich Kanzlerin Merkel am Montag wieder mit den Ministerpräsidenten. Entscheidungen sollen aber offenbar erst später fallen.

Am Montag wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Bundesländer eine Zwischenbilanz für die Corona-Beschränkungen der vergangenen zwei Wochen ziehen. Offenbar wollen sie aber erst in der letzten Novemberwoche entscheiden, ob die Regelungen ab Dezember so bleiben, gelockert oder verschärft werden.

Eine weitere Woche die Infektionszahlen beobachten

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur und des Magazins "Spiegel" plädierten einige Länder bei einer Vorbesprechung am Wochenende dafür, noch abzuwarten. Eine weitere Woche solle die Entwicklung der Infektionszahlen beobachtet werden. Demnach wird eine Entscheidung nicht vor dem 23. November erwartet. Bei den Zahlen zeichnet sich bislang kein Rückgang ab.

Schulen wohl das wichtigste Thema am Montag

Als größter Knackpunkt bei den Beratungen von Kanzlerin und Bundesländern scheint das Thema Schule zu sein. Zwar sei man im Grundsatz einig, dass die Schulen für Präsenzunterricht geöffnet bleiben sollten, hieß es aus den Vorberatungen. Eine Mehrheit der Länder wolle jedoch aktuell nichts an den derzeit geltenden Regelungen ändern.

Vor allem die Forderung nach Schulunterricht im Schichtbetrieb nimmt Fahrt auf. Lehrervertreter sowie SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordern eine Entscheidung dazu bei den Beratungen am Montag.

Das Kanzleramt sei dagegen bereit, schon jetzt über Veränderungen zu reden: etwa bei den in den Schulen geltenden Abstandsregeln, der Gruppengröße oder der Einführung von Wechselmodellen im Unterricht. Hier seien die Fronten verhärtet, war zu hören.

Wenig Hoffnung auf Lockerungen? Altmaier gegen "Jo-Jo-Shutdown"

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht noch keine Wende zum Besseren. Die Infektionszahlen seien weiterhin viel zu hoch, höher noch als vor zwei Wochen, sagt er der "Bild am Sonntag". Daher sehe er keinen Spielraum, um Restaurants wieder zu öffnen.

Einen "Jo-Jo-Shutdown" mit ständigem Öffnen und Schließen der Wirtschaft könne sich Deutschland nicht leisten, so Altmaier, und mahnt zur Vorsicht. Die nächsten vier bis fünf Monate mindestens werde es noch Einschränkungen geben müssen.

Was ist mit Weihnachten?

Ähnlich denkt der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Erst wenn es gelinge, die Infektionswelle auf durchschlagende Weise zu brechen, dann könne man darüber sprechen, wie Weihnachten zu gestalten sei, so der Grünen-Politiker in der "Augsburger Allgemeinen" (Montagsausgabe).

Söder: Eher Verschärfungen

Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) denkt eher über Verschärfungen der bisherigen Regeln nach. Und aus Sachsen kommt der Vorschlag, sich nochmals in einer Woche zu treffen, um dann besser alle Maßnahmen bewerten zu können, so Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).

Merkel stimmt auf längere Einschränkungen ein

Die Bundeskanzlerin hat in ihrem Video-Podcast am Samstag die Bevölkerung schon auf längere Einschränkungen eingestimmt: