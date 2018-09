Zwei NDR-Journalisten in Griechenland festgenommen

Die beiden Journalisten, die in Griechenland nahe der türkischen Grenze festgenommen worden sind, haben für den NDR gearbeitet. Sie hätten aus Versehen militärisches Sperrgebiet betreten und seien seit gestern Abend in Polizeigewahrsam, teilte der NDR mit. Die Journalisten hätten für das Politik-Magazin Panorama zur Situation von Flüchtlingen in dem Gebiet recherchiert. Nach Informationen der deutschen Botschaft in Athen kommt es dort häufiger zu Zwischenfällen - offenbar, weil das Sperrgebiet nicht umzäunt und ausreichend ausgeschildet ist.