Meinung: Akustisch foltern mit Wham!

"Last Christmas" von Wham oder Mariah Careys "All i want for christmas is you" stehen für akustische Folter und Umweltverschmutzung, meint Martin Rupps.

Adventszeit ist, wenn auf einer Kaufhaus-Toilette "Last Christmas" von Wham läuft.

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

Ich freue mich jedes Jahr auf den Advent, weil er die dunkle Jahreszeit ganz wörtlich heller und bunter macht. Aber auf seine Klangkulisse mit Wham, Mariah Carey ("All i want for christmas is you") oder Chris Rea ("Driving home for christmas") kann ich gut verzichten. Besonders an Orten, wo ich zum Hinhören gezwungen bin wie auf dem Klo. Im Aufzug. Auf dem Weihnachtsmarkt.

Letzte Woche 625.800 Abrufe von "Last Christmas"

Der Grund mag sein, dass es in meiner Kindheit wenig weihnachtliches Pop-Gesülze gab. "White Christmas" von Bing Crosby oder "Jingle Bells" mit Frank Sinatra. Im Radio liefen alte Weihnachtslieder wie „Oh du fröhliche“ und „Alle Jahre wieder“ im klassischen Chorgesang. Auf dem Plattenteller meines Vaters drehte sich ebenfalls alle Jahre wieder "Christmas Dancing" von James Last. Weihnachts-Foxtrott mit Glöckchen und Glocken. Ja, es ist mir peinlich, aber die Wahrheit.

"Oh du fröhliche" kann ich auf einem Weihnachtsmarkt der Gegenwart noch halbwegs ertragen. "Driving home for christmas" dagegen gilt mir als akustische Folter und Umweltverschmutzung. Die GEMA sollte für Schnulzen tausendfach höhere Gebühren verlangen! Aber ich fürchte, damit höre ich total am Zeitgeschmack vorbei. 625.800 Menschen in Deutschland haben vergangene Woche Whams "Last Christmas" auf Spotify gehört. Nur 700 weniger "All i want for christmas is you" von Mariah Carey. Und das freiwillig!