Vollständig Geimpfte und Corona-Genesene erhalten am Wochenende erste kleine Freiheiten zurück. Das ist für die Betroffenen erfreulich – und für alle anderen kein Grund für Neid, meint Pascal Fournier in seiner Kolumne.

Tja – da kommen die lange versprochenen Erleichterungen für Geimpfte und Genesene doch gerade rechtzeitig: soll ja ein SUPER-Wochenende werden. Sonnig und warm und so richtig frühlingshaft. Und passend dazu: keine Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen mehr! Also… halt für ein paar von uns: eben für Geimpfte und Genesene.

Die Kolumne von Pascal Fournier können Sie hier auch als Audio hören:

Ich stell‘ mir das gar nicht so einfach vor. Nach den langen Wochen der Einschränkungen muss man sich wahrscheinlich erst langsam wieder an die vielen Freiheiten gewöhnen. Wobei: Restaurants, Kneipen und Cafés, Kinos, Konzertsäle – alles zu. Weiter gilt Maskenpflicht und Abstand halten. Shoppen oder Friseurbesuch nur bei vorgezeigtem Impfpass. Da hilft der Gesetzgeber doch ordentlich mit, dass man es nicht gleich übertreibt!

Millionen Ungenesene und Ungeimpfte

Ist ja auch gut so, denn: Was ist mit den anderen? Mit denen, die das Pech haben, noch NICHT genesen zu sein – also akut Erkrankte zum Beispiel oder auch Nicht-Infizierte? Was ist mit denen, die sich beim Impf-Drängeln allzu ungeschickt angestellt haben? Millionen Ungenesene und Ungeimpfte – für Euch bleibt alles wie gehabt: Restaurants, Kneipen und Cafés, Kinos, Konzertsäle – alles zu. Weiter gilt Maskenpflicht und Abstand halten. Shoppen oder Friseurbesuche nur bei… negativem Testergebnis – aha, da ist der Unterschied! Streiche "Impfpass", setze "negatives Testergebnis".

Wirklich? Und darum so ein Gewese? "Brot für die Welt" hat in dieser Woche den "Atlas der Zivilgesellschaft" veröffentlicht. Demzufolge leben 88 Prozent der Weltbevölkerung, 6,8 Milliarden Menschen, wirklich unter "eingeschränkten Freiheitsrechten" – und bevor jetzt jemand schreit: "ja, genau wie hier!": Schon im Nachbarland Frankreich war die Ausgangssperre eine ganz andere Hausnummer als bei uns. Und in China, Russland, Indien, Brasilien über die Beschneidung von Freiheitsrechten meckern? Da findet die staatliche Überzeugungsarbeit dann gerne mal mit Schlagstock, Tränengas und Knast statt. Was hierzulande unter "Beschränkungen von Bürgerrechten" läuft, heißt dort "Schwelgen in Privilegien"! Das nur mal so am Rande…

Genesene und Geimpfte

Zurück zu uns: liebe Genesene und Geimpfte – auch wenn mir nicht so ganz klar ist, was ihr künftig so viel mehr dürft als ich: Genießt es! Ganz ehrlich und aufrichtig: Viel Spaß beim Ausleben zurückgewonnener Freiheiten und wiedererlangter Rechte. Aber: Beeilt Euch besser! Montag wird das Wetter schon wieder schlecht…