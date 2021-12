Zum Gähnen! Was für ein Wahlkampf …

Etwas mehr Pep und Kreativität in diesem Bundestagswahlkampf statt ausgelutschter Uralt-Ideen – das wäre schön gewesen, mein Marion Theis in ihrer Kolumne "Zwei Minuten".

Meine Güte, war das eine Quälerei! Zäh wie ein zwanzig Jahre altes Rindersteak. Endlich ist dieser Wahlkampf vorbei. Mühsam, schleppend, ermüdend, war es, das Gefasel über natürliche Lebensgrundlagen, vereinbar mit Wohlstand und Beschäftigung, das Gerede über Maß und Mitte und Normalität. Gähn!

Die Kolumne von Marion Theis können Sie hier auch als Audio hören:

Kurz bevor ich beim Schreiben ermattet niedersinke, schreckt mich mein Sohn auf: "Schau, was die über Olaf Scholz schreiben:" Er zeigt mir einen Online-Artikel der New York Times. Da steht: "Langweilig wie eine Maschine. Neben ihm wirkt sogar kochendes Wasser aufregend." Sag ich doch! Und das soll Kanzler werden? Nicht, dass ich die anderen Kandidaten viel spritziger fände. Meine Lider werden schon wieder schwer.

Was ist eigentlich los mit diesem angeblich so innovativen und zukunftsorientierten Deutschland? Es fühlt sich an, als hätte es sich behutsam in eine bequeme Nische eines Schlafwagens gekauert, Bummelzug, höchstens 15 km/h, man braucht nicht mal ein E-Bike, um nebenherzufahren. Und Lachen ist strengstens verboten.

Schuldenbremse einhalten, Pendlerpauschale erhöhen, Rabattaktionen für Schweinefleisch fördern – was sind das für Vorschläge von vorgestern? Mehr haben wir nicht zu bieten? Bloß keine Experimente wagen, Adenauer lässt grüßen. Selbst die simple Vorstellung, Handwerker könnten ihre Kunden per Lastenfahrrad besuchen, wirkt im Wahlkampf wahnsinnig wagemutig – dabei ist diese Art der Fortbewegung für heimische Buchhändler und Postboten längst Alltag.

Dabei gäbe es so schöne Ideen, über die man herrlich hätte streiten können:



Höchstlöhne einführen!

Weltraumflüge besteuern!

FIFA boykottieren!

Pflichtpfand für Handys!

Mehr Kino auf der Autobahn!

Parkplätze in Parks verwandeln!

Nicht-Akademiker-Quote im Bundestag einführen!

Ein bisschen inhaltliche Provokation. Kreativität! Courage! Das wär’s gewesen.

Aber halt, was lese ich hier, das ist doch mal ein origineller Einfall: "Rasen verboten!" Wow, ist das eine neue Grünen-Kampagne zur Förderung ökologisch wertvoller Blumenwiesen? Von wegen. Es geht um ein Tempolimit in der Stadt. Hatten wir auch schon mal. Schade.