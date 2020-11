per Mail teilen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in einer virtuellen Preisverleihung das Team EUV Lithographie mit dem Deutschen Zukunftspreis 2020 ausgezeichnet. Mit dabei ist das Unternehmen Trumpf aus Ditzingen.

Das Team aus Wissenschaftlern der Carl- Zeiss-GmbH in Oberkochen (Ostalbkreis), der Firma Trumpf Lasersystems aus Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) und vom Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik in Jena hat eine Technologie entwickelt, mit der sich Mikrochips mit extrem feinen Strukturen herstellen lassen. Solche Teile werden unter anderem in der modernen Informationstechnik gebraucht.

Laut Mitteilung der Preisträger wollen Zeiss und Trumpf das Preisgeld von 250.000 Euro für gemeinnützige Zwecke spenden.

Mikrochips für autonomes Fahren

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erklärte, die Preisträger brächten die Leistungsfähigkeit der Chips dahin, "wo wir sie für Zukunftsanwendungen wie das autonome Fahren und die Künstliche Intelligenz benötigen."

Nominiert für den Zukunftspreis waren noch zwei weitere Teams für Arbeiten zur Wärmedämmung von Gebäuden und einer Kombination aus Optik und Robotik im OP-Saal. Die vorgestellten Projekte belegten, "welch herausragende Innovationskraft in Deutschland steckt", sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Neben der Innovationsleistung zählt auch das Arbeitsplatzpotenzial

Der Zukunftspreis des Bundespräsidenten wird seit 1997 vergeben. Prämiert werden hervorragende Innovationen aus den Bereichen Technik, Ingenieurs- und Naturwissenschaften sowie IT. Neben der Innovationsleistung zählt etwa auch das Arbeitsplatzpotenzial. Gefördert wird der Preis von Unternehmen und Stiftungen.