Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie sind am Freitag auch in Rheinland-Pfalz wieder Warnstreiks geplant. Die Gewerkschaft IG Metall rechnet über das gesamte Land verteilt mit mehreren tausend Teilnehmern. Die größte Warnstreik-Aktion soll demnach voraussichtlich im Daimler Lkw-Werk in Wörth stattfinden. Hier soll es zwei Kundgebungen an der Haupteinfahrt geben - mit bis zu 700 Teilnehmern. In anderen Betrieben werden nur die Schichten früher beendet, so zum Beispiel beim Motorsägenhersteller Stihl in Weinsheim bei Prüm oder in Zweibrücken beim Landmaschinenhersteller John Deere. Die IG Metall fordert im Tarifstreit vier Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber sehen Lohnerhöhungen frühestens für das Jahr 2022 vor. mehr...