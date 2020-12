In den Zügen der Deutschen Bahn ist es trotz Vorweihnachtszeit bisher ruhig geblieben - die Auslastung habe heute wie an den Vortagen bei 20 bis 25% gelegen, hat eine Sprecherin der Bahn gesagt. Trotzdem fahren die geplanten Weihnachtsonderzüge - seit gestern und bis zum 27. Dezember sind rund 100 zusätzliche Züge im Einsatz. Das seien doppelt so viele wie normalerweise an Weihnachten, heißt es. So solle den Fahrgästen wegen der Pandemie möglichst viel Platz geboten werden.