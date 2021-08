Am Donnerstag wird eine private Beerdigung im Netz gestreamt. Auf Social Media erscheint die Überfahrt eines Menschen vom Leben zum Tod sehr kurz, meint Martin Rupps.

Am Donnerstag kann ich digital auf eine Beerdigung gehen. Die Familie des Verstorbenen lässt die Trauerfeier live im Netz übertragen. Den Link dazu gibt es auf der Social Media-Seite des Toten, der dort bis zu seinem vorletzten Lebenstag aktiv war. Seit Beginn der Pandemie erhalte ich viele Livestream-Einladungen zu Vorträgen, Konzerten oder Zumba. Ein Link zu einer privaten Beerdigung war noch nicht dabei.

Das Netz erlaubt neue Formen des Trauerns. Und die Übertragung privater Beerdigungsfeiern per Livestream. dpa Bildfunk Sebastian Willnow

Vielleicht geht es Ihnen wie mir – bei dem Gedanken, von einem nahen Menschen per Livestream Abschied zu nehmen, war ich erst einmal baff. Aus Sicht der Familie ist das Angebot zweckmäßig. Sie erwartet bei der großen Lebensleistung des Ehemanns und Vaters mehr Trauergäste, als der kleine Friedhof aufnehmen kann. Trotzdem fühlt es sich für mich merkwürdig an, dass ich bei einer so privaten Angelegenheit zuschauen darf wie bei einer Fernsehshow von Helene Fischer oder Thomas Gottschalk.

Eigene Grabstätte online vorbestellen

Das Netz hat viele neue – darunter eindrucksvolle – Trauerformen hervorgebracht. Es verändert auch die Vorbereitung auf den eigenen Tod. Wer einmal auf dem Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf liegen will, entscheidet per Mausklick über sein künftiges Grab. Zum Link, der Menschen an meiner eigenen Trauerfeier teilhaben lässt, ist es da nur noch ein kleiner Schritt.

Auf Social Media erscheint die Überfahrt eines Menschen vom Leben zum Tod sehr kurz. Das Foto des Mannes, der am Donnerstag beerdigt wird, ist von farbig auf schwarz-weiß gesetzt. Er wird in der Erinnerung sehr vieler Menschen weiterleben – und in der Ewigkeit des Internets.