Scheindemokraten wie der polnische und der türkische Präsident beschneiden auf dreiste Weise Freiheitsrechte, meint Martin Rupps.

Was für ein Wochenende. In Polen bleibt mit Andrej Duda ein Mann Präsident, der ein gestörtes Verhältnis zur Pressefreiheit hat. In der Türkei soll nach dem Willen von Präsident Recep Tayyip Erdogan die Hagia Sophia in Istanbul nicht mehr Museum, sondern Moschee sein. Mich bedrücken solche Nachrichten. Sie zeigen, es gibt in Europa nicht nur eine medizinische, sondern auch eine politische Pandemie. Das Virus des Autokratismus verschwand mit dem Ende des Kalten Krieges nicht aus der Welt. Autoritäre Politiker, die weniger zum Wohl des Volkes als dem ihrer persönlichen Netzwerke regieren, haben Konjunktur.

Brüder im autokratischen Geist: Die Präsidenten von Polen und der Türkei, Andrej Duda und Recep Tayyip Erdogan dpa Bildfunk picture alliance / Bartlomiej Zborowski/PAP/dpa

Das Argument, der polnische Präsident sei Sieger einer demokratischen Wahl geworden, gilt nicht in einem Land, das den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Staatsfunk degradiert hat. Wahlen, die das Adjektiv "demokratisch" verdienen, setzen demokratische Bedingungen voraus. Polen ist zur Zeit keine uneingeschränkte Demokratie. Dort stehen die Freiheitsrechte in Flammen.

Hagia Sophia in Istanbul wieder Moschee

Das gilt auch für die Türkei. Das dreiste Auftreten ihres Präsidenten in Europa macht mich wütend. Überall fordert er Religionsfreiheit für sein Volk, während er sie im eigenen Land verweigert. Seine Entscheidung über den Status der Hagia Sophia ist eine Schmähung der Religionsfreiheit.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Ich wünsche mir, dass hierzu nicht nur die politische Opposition, sondern auch Mitglieder der Bundesregierung Klartext reden. Und gern auch der Bundespräsident. Autokraten sind Zocker. Sie gehen immer so weit, bis sie von anderen gestoppt werden.