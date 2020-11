Die SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Ziegler soll neue Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages werden. Der Vorstand der SPD-Fraktion hat sich darauf verständigt, die Brandenburgerin für die Nachfolge des kürzlich verstorbenen Thomas Oppermann vorzuschlagen. Fraktionschef Rolf Mützenich bezeichnete Ziegler in einem Brief an die Abgeordneten als eine gute Botschafterin für eine mutige und engagierte Zivilgesellschaft. Die 60-Jährige war bereits zweimal Ministerin in Brandenburg und gehört zum konservativen Seeheimer Kreis der SPD.