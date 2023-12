Die Stimmung in der Wirtschaft hat sich im Dezember den fünften Monat in Folge verbessert. Künftig fallende Zinsen motivieren die Baubranche. Verbraucher sind dagegen in Sorge.

Die Forscher vom ZEW (Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) in Mannheim fragen zum einen nach den Konjunkturerwartungen für das nächste halbe Jahr, und die sind den fünften Monat in Folge gestiegen. Aber auch die zweite Frage, wie die Börsenprofis die aktuelle konjunkturelle Lage einschätzen, wurde nochmal positiver als vor einem Monat beantwortet. Mittelfristig werden fallende Zinsen erwartet Ein Grund für die bessere Stimmung sei, dass eine größere Zahl der Befragten mittelfristig auf sinkende Zinsen setzten. Das seien gute Nachrichten etwa für die deutsche Baubranche, für die das ZEW im Dezember deutlich optimistischere Erwartungen beobachtet. Das ZEW fragt für den Index jeden Monat Expertinnen und Experten aus Banken, Versicherungskonzernen und Finanzabteilungen von Großunternehmen nach ihren Einschätzungen zu wichtigen internationalen Finanzmarktdaten. Die geben Aufschluss über die weitere Konjunkturentwicklung. Dazu gehören Inflationsraten, Zinsen, Aktienindizes, Wechselkurse und der Ölpreis. Der ZEW-Index gilt als wichtiger Indikator für die künftige wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. BearingPoint-Umfrage: Verbraucher blicken mit Sorge in die Zukunft Im Gegensatz zur Stimmung in der deutschen Wirtschaft blicken viele private Konsumenten mit Sorgen auf 2024. Auch, weil die Lebenshaltungskosten in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen sind. Nach einer Umfrage der Management- und Technologieberatung BearingPoint erwartet viele Menschen, dass sich die wirtschaftliche Lage 2024 verschlechtert. Sorge macht den Befragten die eigene finanzielle Situation: Etwa 40 Prozent rechnen damit, dass diese schlechter sein wird. Jeder fünfte Befragte will weniger für Weihnachtsgeschenke ausgeben Die Mehrheit geht der Umfrage zufolge mit Ängsten, negativen Gefühlen oder gemischten Gefühlen ins neue Jahr. Das hat auch Auswirkungen auf das diesjährige Weihnachtsgeschäft: Knapp 10 Prozent wollen nach eigenen Angaben dieses Jahr zu Weihnachten ein letztes Mal mehr schenken. Und zwar, weil sie davon ausgehen, dass sie im kommenden Jahr weniger Geld zur Verfügung haben. 20 Prozent der befragten Konsumenten dagegen planen, weniger Geld für Weihnachtsgeschenke auszugeben, weil sie es für ratsam halten, zu sparen. Daten, die die Hochschule Worms und das Handelsinstitut IIHD erhoben haben, zeigen: Die Mehrheit der Deutschen rechnet für 2024 mit steigenden Preisen. Volkswirte erwarten dagegen, dass die Inflationsrate nach einem Anstieg im Dezember weiter zurückgehen wird.