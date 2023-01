per Mail teilen

Der 27. Januar ist der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Erstmals hatte der rheinland-pfälzische Landtag Parlamentarier aus der internationalen Großregion zu Gast - gemeinsam haben sie in der Konstantinbasilika in Trier der NS-Opfer gedacht. Neben Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kam auch der langjährige ARD-Frankreich-Korrespondent und "Tagesthemen"-Moderator Ulrich Wickert zu Wort. Hier können Sie sich die gesamte Feier noch einmal ansehen und anhören.