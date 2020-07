Zwei Minuten: Die Kolumne zum Wochenende

In manchen Bundesländern sind schon Ferien, in den anderen beginnen sie bald. Mit Corona verändert sich natürlich auch der Urlaub. Unser Kollege Max Waibel geht dieses Jahr zelten. Nicht ganz freiwillig. Seine Beobachtungen teilt er mit uns in seiner Kolumne zwei Minuten:



Zelten – die tägliche Menschwerdung



Der Urlaub dieses Jahr ist anders. Nicht mehr in Gruppe und nicht mehr mit Prä- oder Après-Irgendwas. Nicht mehr wie früher mit dem Schiff durch die Meere schippern lassen. Oder fremdanimiert am Pool den „Morgengruß“ hinschummeln. Nein, ab jetzt wird es ehrlich. Zelten ist angesagt. So richtig zelten. Nicht mit Bungalow und Satellitenschüssel. Raus in die freie Natur. Plätzchen suchen, erst die Kühe, dann den Bauern vertreiben. Der meint tatsächlich, wir sollten gefälligst auf den Campingplatz. Wenn das alle auf seinen Feldern machten wie wir, dann sähe es aus wie zu Zeiten der Völkerwanderung. Na gut, auch ein Campingplatz hat seine Vorzüge. Einen kleinen Zaun aufstellen zum Nachbarn. Das klärt gleich einiges. Wo man zu stehen hat beim plaudern, zum Beispiel. Zelten ist so beliebt, weil: zelten ist die gesellschaftlich akzeptierte Form der kontrollierten Verwahrlosung. Doch. Für zwei Wochen in den Zustand des Urmenschen zurückkehren in unseren Zelthöhlen. Gesichter werden nicht mehr rasiert, Beine auch nicht. Hose und Unterhemd werden nicht mehr gewechselt. Die Schweiß-Aerosolen werden sich schon irgendwie in der frischen Luft verteilen. Außerdem, die Nachbarn riechen ja genauso. Die über den Zaun empfohlene Biermarke ist billiger als die aus dem Supermarkt zuhause. Und schmeckt fast genauso gut. Das schafft Gemeinschaft. Vor allem wenn man das Thema Politik vermeiden kann. Gelingt nicht immer. „Die Flüchtlinge auf den griechischen Inseln sollen sich mal nicht so haben in ihren Zelten“, und so ne Sprüche. Manager mussten vor Corona ja auch so was absolvieren. Keine Flüchtlingslager, Gott bewahre. Zelten, meine ich. Wegen Gemeinschaft üben und so. Soll teuer gewesen sein. Bei der Finanzkrise 2008 hat man dann gemerkt, das war ein voller Erfolg. Haben alle zusammengehalten, bis in den Untergang. Alles nur wegen des Zeltens. Übrigens, morgens ist der wahre Moment des Zeltens: doch, es ist die tägliche Menschwerdung. Der echte Camper schält sich morgens aus Schlafsack und Zelt, rückwärts. Dann: richtet er sich auf, ganz langsam. Die Augen erkennen fast schon den Horizont. Jetzt setzt auch das Gehirn wieder ein und stellt die Verbindung zu den Augen her. Bier ist aus. Heute einkaufen, sagt der Blick. Vorsichtig wird jetzt jeder einzelne Wirbel nach seinem Befinden abgetastet. Und wird Zentimeter um Zentimeter aufgerichtet - in die für das Jahr 2020 typische aufrechte Haltung, also leicht gebeugt. Gerade noch neandertalernder Zelter, jetzt wieder Mensch. Leicht verwahrlost. Aber immerhin.