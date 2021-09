Angriff auf Kinder-Sommercamp

per Mail teilen

Das Zelt eines Kinder-Sommercamps in Grafenau (Kreis Böblingen) ist in der Nacht auf Dienstag zerstört worden. Die Polizei sucht nach den Tätern. In dem Ferienprogramm wird jährlich zum Ende der Sommerferien ein naturnahes Programm für Gundschul-Kinder angeboten. Die bislang unbekannten Täter zerschnitten sämtliche als Fenster dienenden Plastikwände des großen Schulzeltes, das auf einer Grünfläche zwischen der Wiesengrundhalle und der Straße "Stegmühle" im Ortsteil Dätzingen aufgestellt war. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Maichingen zu melden.