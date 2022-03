Am Sonntag ist es wieder soweit - die Uhr wird umgestellt, auf Sommerzeit. Das bedeutet, wir haben eine Stunde weniger Schlaf. Was bringt die Zeitumstellung überhaupt?

Manche Menschen bringt die Zeitumstellung aus dem Rhythmus, an anderen prallt sie ab. Und immer wieder gibt es Diskussionen darüber, ob sich eine Zeitumstellung eigentlich lohnt.

Zeitumstellung - was war ursprünglich die Idee dazu?

Der wichtigste Gedanke dabei war, das Tageslicht besser auszunutzen und so Energie zu sparen. Allerdings ist es nicht so, dass Deutschland sich einmal für eine Zeitumstellungen entschieden hätte und dann dabeigeblieben wäre, sondern es gab in der Geschichte ein ziemliches Hin und Her.

Seit dem Ersten Weltkrieg wurde immer wieder damit experimentiert, eine Sommerzeit eingeführt und wieder abgeschafft. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es zusätzlich zur Sommerzeit sogar einmal eine Hoch-Sommerzeit. Ab 1950 hat man jahrzehntelang keine Zeit umgestellt, bis die Diskussionen darum in den 1970er Jahren wieder aufkamen - nach der Ölkrise.

Damals haben viele Länder wieder eine Sommerzeit eingeführt, Deutschland 1980. Und seit Mitte der 1990er Jahre sind die Umstellungszeitpunkte innerhalb Europas überall gleich.

Was hat die Zeitumstellung wirtschaftlich gebracht?

Das ist schwer zu sagen. Es gibt nur wenige, ältere Studien zum Thema Zeitumstellung. Sie beschäftigen sich auch nicht mit der Wirtschaft, sondern mit Privathaushalten und schauen oft nur Teilaspekte an. Beim Stromverbrauch zum Beispiel nur die Beleuchtung.

Außerdem stammt das wenige Material, das es gibt, aus verschiedenen Ländern und lässt sich nicht unbedingt auf andere übertragen. Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung hat die Studien vor Jahren so zusammengefasst: Der Energieverbrauch eines Landes sinkt durch die Zeitumstellung unterm Strich um 0,03 Prozent - also ein Effekt quasi gleich Null. Wie erwähnt, das bezieht sich nur auf Privathaushalte.

Die Wirtschaft selbst hat bisher wenig zur Aufklärung beigetragen. Das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag hatte vor Jahren mehr als 140 deutsche Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und Berufsvertretungen dazu angefragt. Der Großteil davon hat nicht geantwortet.