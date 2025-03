Wie die Zeitumstellung Eltern um den Schlaf bringt

In der Nacht zum Sonntag wurden die Uhren eine Stunde vorgestellt. Das bringt wieder Verwirrung in den Familienalltag. Am schlimmsten ist aber die zerstörte Hoffnung auf mehr Schlaf, findet unser Autor.

Punkt 5 Uhr 33 plärrt das Babyfon: Der 2-Jährige ist wach und will bespaßt werden. Der elterliche Schlaf endet abrupt, schmerzhaft und unwiderruflich. Das Einzige, was dem noch müden Geist zu etwas Hoffnung in dieser halbdunklen Stunde verhilft, ist - absurderweise - der Gedanke an die Zeitumstellung.

Jeder Versuch, dieses Kind zu einem späteren Aufwachen zu bewegen, ist bislang genauso grandios gescheitert wie der Versuch, selbst früher ins Bett zu gehen. Könnte also der Dreh an der Uhr die gewünschte Erlösung bringen? Wenn aus halb sechs halb sieben wird, tut das Aufstehen vielleicht nicht ganz so weh. Dem Kind kann die Uhrzeit ja egal sein… Klar, erstmal fehlt eine Stunde, aber dann wird alles besser! Bestimmt!

Ganz so einfach ist es nicht, sagt Kinder- und Jugendarzt Christian Wantzen aus Bernkastel-Kues. Erstmal sei das natürlich eine Form des Selbstbetrugs. Ja, erwischt, lieber Kinderarzt! Aber auch Placebos wirken! Trotzdem hat er natürlich recht: Die Zeitumstellung bringt den Biorhythmus vieler Kinder, Jugendlicher und Eltern komplett durcheinander.

Vor oder zurück? Diese Eselsbrücken helfen Im Frühjahr stellt man die Gartenstühle vor das Haus, im Herbst stellt man sie zurück .

das Haus, im Herbst stellt man sie . Auch das Thermometer kann helfen: Im Frühjahr beim Wechsel zur Sommerzeit gibt es dort ein Plus , im Herbst beim Wechsel zur Winterzeit gehen die Temperaturen ins Minus .

, im Herbst beim Wechsel zur Winterzeit gehen die Temperaturen ins . Oder wer es sich über Worte merken will: "Im S*O*mmer nach v*O*rne, im W*I*nter nach h*I*nten."

Dabei sei nicht nur die Umstellung an sich das Problem. Dass sich der Alltag plötzlich um eine Stunde auf die Sommerzeit verschiebt, ist natürlich für viele eine große Belastung, körperlich wie auch psychisch, sagt Wantzen. Zusätzlich hätten Studien auch gezeigt, dass eine durchgängige Winterzeit eigentlich viel besser für den menschlichen Körper sei.

Aber was ist mit der Hoffnung auf mehr Schlaf? Denkt denn keiner an die müden Eltern? Doch selbst wenn: Wie so oft erledigt sich das Thema Hoffnung natürlich von selbst, spätestens am Abend nach der Zeitumstellung: Wenn müde Erwachsene versuchen, wache Kinder deutlich vor ihrer Zeit ins Bett zu bringen.

Abschaffung der Zeitumstellung? Bei einer Umfrage der Europäischen Union 2018 hatten sich 80 Prozent der Teilnehmer für eine Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen. Das Europäische Parlament hatte deshalb eine Abschaffung der Zeitumstellung bis 2021 beschlossen. Das Problem: Die Mitgliedsstaaten müssen noch zustimmen, konnten sich bislang aber nicht auf eine gemeinsame Linie einigen. Wann die Zeitumstellung abgeschafft wird, ist deshalb unklar.

Vielleicht ist das auch das Schlimmste an der Zeitumstellung: Die alljährliche Hoffnung, dass alles besser wird und das genauso alljährliche Platzen dieser Träume.