Ach, du liebe Zeit!

Zeitumstellung - schon wieder. Dabei wollte die EU damit Schluss machen.

Doch die einzelnen Staaten finden keine Lösung. Macht nichts, meint Josef Karcher, die Uhrzeit wird sowieso überschätzt.

Der Urlaub vergeht wie im Flug, ein Acht-Stunden-Tag im Büro kann sich ganz schön hinziehen. Zeit ist eben relativ. Doch einige Trends und Tatsachen zeigen auf, wie überflüssig der ständige Blick auf die Uhr mittlerweile geworden ist.



Die Kolumne von Josef Karcher können Sie hier auch als Audio hören:

Wenn wir zum Beispiel alles im Internet bestellen, spielen die guten alten Ladenöffnungszeiten keine Rolle mehr. Oder: In Pandemiezeiten ist eine Schulstunde, neuerdings der Zeitraum, im dem dreimal gelüftet werden muss. Um 20:15 Uhr schauen wir keinen „Tatort“ mehr, weil wir den dann streamen, wenn wir echte Krimilaune verspüren. Säuglinge praktizieren diese Methode des ungeplanten Lust- und Laune-Prinzips schon seit alters her; sie geben nur Laut, wenn sie Hunger haben oder die Windel voll ist. Meistens nachts.

Auch auf europäischer Ebene, sehen wir einen kreativen Umgang mit der Zeit. In den skandinavischen Ländern ist es hoch im Norden im Winter durchgehend dunkel, im Sommer dagegen immer hell. Sich unter diesen natürlichen Umständen auf rein technische Uhrzeiten festzulegen, erscheint ziemlich zwecklos.

Auch Frankreich ist besonders betroffen: Die „Grande Nation“ ist so groß, dass die einen Franzosen - auf La Réunion im Indischen Ozean - ihr Tagwerk gerade vollenden, während die anderen auf Guadeloupe zur gleichen Zeit ihr karibisches Frühstück zu sich nehmen.

Zeitumstellung aus Prinzip sinnlos

In Südeuropa hingegen findet das Mittagessen dann statt, wenn die Sonne am höchsten steht, anschließend ist Siesta. Nach draußen wagt man sich erst wieder, wenn die Temperaturen es zulassen. Ganz anders ticken die Uhren in Polen und Ungarn. Die dortigen Regierungen würden am liebstem die Zeiger sehr weit zurückdrehen – in die Zeit, zu der die Gewaltenteilung noch nicht erfunden war.

Wir sehen also, europaweit einheitliche Zeitumstellungen sind im Prinzip sinnlos. Ein Ritual zweimal im Jahr. Mehr nicht. Es dient nur dazu, sich zu ärgern oder sich rund zwei Minuten lang seltsame Gedanken zu machen.