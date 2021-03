per Mail teilen

Deutschland schleifte seine Atomkraftwerke, nachdem in Japan eines in die Luft geflogen ist. Diese Entscheidung war nicht zwingend, meint Martin Rupps, aber sehr deutsch.

Vor zehn Jahren flog das Atomkraftwerk im japanischen Fukushima in die Luft. Und mit ihm die kernenergiefreundliche Politik in Deutschland. Angela Merkel peitschte den Ausstieg anschließend innerhalb weniger Tage durch.

Der Reaktorunfall von Fukushima beendete das Zeitalter der Atomkraft in Deutschland. Das Foto zeigt die Sprengung der Anlage in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) dpa Bildfunk EnBW

Hier war deutsche Gründlichkeit am Werk. Dabei lassen sich die Ursachen der Katastrophe in Japan nicht auf deutsche Verhältnisse übertragen. Die Anlage dort war sicherheitstechnisch mangelhaft und für ein Erdbeben, das einen Tsunami auslöste, nicht konstruiert. Auch an deutschen AKW-Standorten kann sich die Erde schütteln. Aber 15 Meter hohe Wellen aus Neckar und Rhein? Na ja. Die wirkliche Gefahr, dass ein Flugzeug auf einen Atommeiler fällt, schlossen deutsche Ingenieure dagegen aus.

War die Entscheidung vor zehn Jahren richtig oder falsch? Für den Ausstieg spricht, dass Deutschland mittlerweile zu den Weltmeistern bei der Erzeugung von Bio-Strom gehört. Dem steht der unfassbar hohe wirtschaftliche Preis gegenüber, die Entschädigungen für die Betreiber der Kernkraftwerke. Der einstmals billige Strom kommt uns am Ende teuer.

"German Angst"

Es gibt, glaube ich, keine richtige oder falsche Entscheidung über die Atomkraft. Es geht darum, ob Menschen das Risiko, das von dieser Technik ausgeht, ertragen können oder wollen. Wie sie ihr Zusammenleben in einer "Risikogesellschaft" (Ulrich Beck) organisieren. Die Deutschen mit ihrer German Angst, wie unsere niederschwellige Panik im Ausland genannt wird, schaffen das Problem ganz wörtlich aus der Welt. In Frankreich oder Japan schlafen die Menschen auch mit ihren Meilern ganz gut.

Die Antwort der Deutschen auf "Fukushima" war nicht alternativlos, um das bekannte Merkel-Wort zu wählen, aber sehr deutsch.